Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le influenze astrali in questo periodo risultano favorevoli, anche se bisognerà fare attenzione all’opposizione di Mercurio che in queste ore di fine settembre potrà provocare qualche attrito all’interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, le scadenze e le attività da portare a termine saranno numerose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 settembre 2025), in queste ore è fondamentale prestare una particolare attenzione alla gestione dei sentimenti. Il fine settimana in arrivo promette momenti intensi e coinvolgenti. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete essere preoccupati per l’esito delle scelte lavorative che vi trovate ad affrontare. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, negli ultimi tempi sono stati compiuti diversi passi avanti, le decisioni prese durante l’ultimo fine settimana hanno rappresentato per alcuni un cambiamento di vita. Lavoro? Periodo interessante, in particolare per chi deve portare avanti trattative o formalizzare accordi.

CANCRO

Cari Cancro, questa che state vivendo è una fase che indica incontri positivi e significativi, spingendo alcune coppie a valutare passi rilevanti. La posizione di Giove di queste ore rappresenta fertilità, cogliete l’occasione. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è stimolante. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 settembre 2025), condizioni favorevoli per la vita sentimentale. Anche chi non ha una relazione stabile potrà incontrare persone nuove. L’influsso di Marte stimola la voglia di vivere i rapporti con maggiore partecipazione. Lavoro? Emergono segnali di possibile rinnovamento.

VERGINE

Cari Vergine, Venere entra nel segno e porta nuove prospettive in ambito affettivo. È il momento di dare spazio ai sentimenti e riscoprire il piacere di amare. Lavoro? Potreste trovarvi a dover accettare un nuovo progetto o incarico lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: periodo che offre condizioni favorevoli per la vita sentimentale.