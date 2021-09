Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna, Giove e Saturno nelle prossime ore saranno dalla vostra parte, ma in amore meglio pensare prima di parlare. Per quanto riguarda il lavoro, un incontro potrebbe rivelarsi decisivo. Dite subito come la pensate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 settembre 2021), la giornata partirà sottotono per i sentimenti, fate solo quello che pensate sia davvero giusto per voi. Per quanto riguarda il lavoro, non sarete affatto pazienti!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore lasciatevi andare all’amore e alle belle emozioni, è la giornata giusta. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di muovervi ora se dovete prendere una decisione importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende un fine settimana intrigante per i sentimenti, forza: tenete duro ancora un po’. Lavoro? Meglio essere positivi: tra l’altro la giornata di domenica sarà fondamentale per riflettere sulla vostra occupazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di domani (17 settembre 2021), vi attende una giornata un po’ controversa per i sentimenti, ma prima del 7 ottobre vi conviene chiarire ogni cosa. Per quanto riguarda il lavoro, state portando avanti sempre le stesse cose, c’è un po’ di monotonia…

PESCI

Cari Pesci, chi di recente ha chiuso una storia d’amore non dovrebbe ritornare sul passato. Anzi. Sarebbe meglio voltare pagina. Capitolo lavoro, ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma entro la fine dell’anno dovrete prendere una decisione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: lasciatevi andare all’amore e alle belle emozioni.

