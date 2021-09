Oroscopo Paolo Fox della settimana 13-19 settembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 settembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 settembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da 4 stelle su 5. In questo periodo non volete perdere tempo con persone che non vi meritano. Mercoledì potrebbe essere una giornata nervosa, complice anche l’opposizione di Marte. Con Venere in opposizione, settembre è iniziato in maniera pesante, ma le coppie che hanno resistito alla bufera adesso stanno meglio. Lavoro? Se partite con un nuovo progetto, all’inizio non aspettatevi grandi risultati, ma insistete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Cercate di non creare ulteriori complicazioni. È il momento di lasciarsi andare a una bella avventura. Nella vita di coppia regna la noia, oppure la confusione. Bisogna stare attenti con i segni Aquario, Scorpione e Toro. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi di lavorare con le stesse persone. La vostra ribellione, per ora, non può essere sviluppata al meglio…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Mercurio aiuta le nuove conoscenze, manca, però, quell’attrazione mentale che cercate in amore. Non manca qualche contrattempo in questa settimana, in ogni coppia c’è un momento in cui bisogna fermarsi e ragionare. Quelle di lunedì 13 e martedì 14 settembre potrebbero essere delle giornate sottotono. Lavoro: non mancano i buoni progetti ma i soldi spesi sono troppi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Venere è molto intrigante e questo è un periodo che ascolta le vostre esigenze. Solo se vi chiudete in voi stessi non riuscirete a trovare l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, state giocando d’astuzia e aspettando il momento adatto per ritornare a essere protagonisti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 settembre 2021), tre stelle. Alcuni nati nel segno vivono amori un po’ strani. Nella vita di coppia potrebbe esserci una profonda crisi. Forse c’è solo un po’ di noia che si fa sentire con la Luna in opposizione. Le stelle in questo periodo invitano a non esagerare con le competizioni, soprattutto se c’è un problema di lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Con questo cielo potete vivere un bel sentimento, massima prudenza nei rapporti con Leone e Ariete che, in questo periodo, sono un po’ lontani dalle vostre esigenze. Un problema di famiglia potrebbe risolversi proprio in questa settimana. Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre saranno giornate efficienti, mentre bisogna evitare scontri soprattutto domenica.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Mercurio nel segno garantisce incontri speciali. In questo periodo siete anche più affascinanti. Non impelagatevi in storie con persone legate. Quelle di venerdì e sabato saranno due giornate più tranquille. Nella vita di coppia è probabile che arrivi una buona notizia. Capitolo lavoro: rispetto a quello che è accaduto in primavera, ora state meglio anche se c’è ancora un ostacolo da superare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere nel vostro segno zodiacale parla di amori concreti e di emozioni forti. Per alcuni è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Dovete avere più fiducia nel destino, perché a volte siete troppo critici soprattutto nei vostri confronti. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto una richiesta per cambiare lavoro, dovrebbe essere già stata accettata…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. State lontani dai rapporti complicati. Adesso avete bisogno di vivere amori sereni e ricambiati, Ogni tanto nella vita di coppia si ha bisogno di discutere. Le relazioni cha vanno avanti sempre allo stesso modo, possono essere fonte di grande noia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite vittime di un’ingiustizia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Venere torna favorevole in questi giorni, ma ancora c’è molto da fare. Le coppie hanno bisogno di avere attorno persone affidabili. Nei rapporti familiari e anche con i parenti ci vuole un po’ di calma, soprattutto se ci sono questioni di proprietà in sospeso. Quella di domenica sarà una giornata ideale per gli incontri di lavoro. Bene con Toro e Capricorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Le nuove storie non sono intriganti e in questo momento avete paura di sbagliare qualcosa. Attenzione a non dare più di quello che potete. È arrivato il momento di fare scelte in vista del futuro. Intorno a voi c’è ancora molta confusione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete accettare un cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Chi non crede all’amore vive un periodo difficile. Venere è tornata favorevole, più fiducia nelle vostre capacità. Tornerà una buona stabilità nella vita di coppia e potreste fare pace con una persona che vi ha messo in difficoltà negli ultimi mesi. La Luna di questa settimana favorisce i contatti. Il periodo è favorevole e permette soluzioni immediate per chi è senza lavoro.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente