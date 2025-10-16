Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi. Oggi puoi affrontare un chiarimento o prendere una decisione importante. In amore torna la leggerezza, e qualcuno ti guarda con occhi nuovi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), sei magnetico e deciso: chi ti conosce sa che non si discute con te quando hai un’idea in testa! Ma attenzione a non spaventare chi ti vuole bene con troppa intensità. Una proposta lavorativa va valutata con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’entusiasmo è alle stelle! Oggi potresti ricevere una buona notizia o un invito piacevole. In amore, serve chiarezza: se qualcosa non funziona, parlane. Le emozioni si risvegliano nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai bisogno di silenzio e di concretezza. Ti sei stancato di chi parla troppo e fa poco. In amore, una piccola incomprensione può essere risolta con una carezza. Sul lavoro, arrivano segnali positivi ma serve pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), la tua mente oggi è un turbine di idee: c’è voglia di cambiamento, ma anche un po’ di stanchezza. Non prendere decisioni impulsive. In amore, serve chiarezza: potresti essere attratto da qualcuno di molto diverso da te.

PESCI

Cari Pesci, giornata sognante ma un po’ dispersiva. Ti senti ispirato, ma poco concentrato. In amore torna il romanticismo, ma attenzione a non idealizzare troppo chi hai davanti. La sera porta una dolce sorpresa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi.