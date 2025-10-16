Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:27
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi. Oggi puoi affrontare un chiarimento o prendere una decisione importante. In amore torna la leggerezza, e qualcuno ti guarda con occhi nuovi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), sei magnetico e deciso: chi ti conosce sa che non si discute con te quando hai un’idea in testa! Ma attenzione a non spaventare chi ti vuole bene con troppa intensità. Una proposta lavorativa va valutata con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’entusiasmo è alle stelle! Oggi potresti ricevere una buona notizia o un invito piacevole. In amore, serve chiarezza: se qualcosa non funziona, parlane. Le emozioni si risvegliano nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai bisogno di silenzio e di concretezza. Ti sei stancato di chi parla troppo e fa poco. In amore, una piccola incomprensione può essere risolta con una carezza. Sul lavoro, arrivano segnali positivi ma serve pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), la tua mente oggi è un turbine di idee: c’è voglia di cambiamento, ma anche un po’ di stanchezza. Non prendere decisioni impulsive. In amore, serve chiarezza: potresti essere attratto da qualcuno di molto diverso da te.

PESCI

Cari Pesci, giornata sognante ma un po’ dispersiva. Ti senti ispirato, ma poco concentrato. In amore torna il romanticismo, ma attenzione a non idealizzare troppo chi hai davanti. La sera porta una dolce sorpresa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi. 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca