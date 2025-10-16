Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:27
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero! Dopo qualche tensione recente, finalmente senti che le cose si muovono nella direzione giusta. Hai voglia di parlare, di agire, di chiarire: fallo, ma con calma. Chi ti è vicino apprezza la tua energia, ma non il tuo fuoco eccessivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), serve pazienza. Qualcuno ti provoca o ti mette alla prova, ma tu non devi cadere nella trappola. C’è un progetto importante che va consolidato, e la tua forza sarà proprio la costanza. In amore, le parole contano più dei gesti.

GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo. Ti senti pieno di idee, ma non tutte sono realizzabili subito. Non cercare risposte immediate, lascia che il tempo faccia chiarezza. Amori altalenanti, ma passionali: e se tornasse qualcuno dal passato?

CANCRO

Cari Cancro, la Luna ti protegge, ma anche ti confonde. È una giornata di forti emozioni: potresti oscillare tra entusiasmo e malinconia. In amore qualcosa si muove, anche se non sai bene in che direzione. Fidati del tuo intuito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 ottobre 2025), sei un vulcano di energia! Il lavoro ti assorbe, ma finalmente ottieni riconoscimenti. Chi ti ha sottovalutato dovrà ricredersi. In amore, torna la passione, ma attenzione ai toni troppo decisi: a volte, basta uno sguardo per capirsi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi. Ma proprio lì, nel caos, nascono le soluzioni migliori. Una telefonata o un messaggio porterà chiarezza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Ricerca