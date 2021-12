Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore non ci sono novità all’orizzonte, però c’è la tranquillità che non guasta mai. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è trigono e ciò può portare una buona idea o la soluzione di un problema all’ultimo minuto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (17 dicembre 2021), fine settimana positivo in amore, non sottovalutate gli incontri. Capitolo lavoro: potreste avere una bella intuizione, quella di domani potrebbe essere la giornata perfetta, inoltre, per valutare nuovi progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna opposta in amore. State vivendo una situazione strana, è consigliata prudenza. Molta prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è propizio per superare problemi nati in passato. Tenete sotto controllo le spese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore potete parlare apertamente dei problemi che ci sono stati, tranne durante la giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi, ma l’importante è arrivare a destinazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 dicembre 2021), la Luna è favorevole. Bene l’amore. Non chiudete le porte al destino, state facendo scelte importanti per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere voglia di cambiare.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore, c’è qualcosa che non va nei nuovi rapporti. Lavoro? Prendetevi una pausa di un paio di giorni, l’attività pratica procede lenta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bene l’amore. Voglia di cambiamento sul lavoro.