Oroscopo Paolo Fox della settimana 13-19 dicembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 dicembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 dicembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. In amore c’è chi ha dovuto affrontare piccoli problemi di incertezza che lo hanno allontanato dai sentimenti. Da lunedì Marte sarà di nuovo dalla vostra parte e tutto in amore procederà per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono grandi cambiamenti in arrivo: avrete una carta in più da giocare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e ora in amore tornano le emozioni: lasciatevi andare soprattutto nel corso della giornata di mercoledì quando la Luna sarà nel vostro segno. Approfittane e datevi da fare perché la settimana sarà interessante e potrebbe tornare nella vostra vita anche qualcuno che fa parte del passato. Per quanto riguarda il lavoro, entro la primavera riuscirete a definire un rapporto.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. I single vorrebbero solo un’amicizia amorosa, nulla di più. Gli incontri sono favoriti, cercate di vivere con leggerezza e spensieratezza l’amore. Basta con la quotidianità, bisogna evadere e non pensare alle preoccupazioni passate. Lavoro? Marte è opposto, meglio non essere nervosi!

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore il momento è un po’ nervoso, forse volete stare da soli o le storie nate da poco non sono quelle giuste per voi. Avrete voglia di lasciarvi andare quello sì, ma qualcosa non funzionerà: domenica cercate di mantenere le distanze da qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo nuove sfide, mentre un progetto nato da poco forse deve essere rivisto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 dicembre 2021), cinque stelle. In amore siete sicuri di voi e il vostro fascino è irresistibile: cercate di essere di buon umore e di circondarvi di persone allegre e divertenti. Domenica non mancheranno le emozioni forti. Per quanto riguarda il lavoro, le buone idee non vi mancheranno di certo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte, cercate di lasciarvi andare. Occhio perché attorno alla giornata di mercoledì potrebbe nascere qualcosa di bello. Si possono fare anche progetti importanti e gli incontri saranno favoriti per la fine di dicembre. Capitolo lavoro: le stelle vincenti sono dalla vostra parte, ma c’è una questione legale da risolvere entro il mese di dicembre.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore c’è qualcuno che sta turbando la vostra vita, occhio a non dare spazio a rapporti poco sinceri. Cercate di uscire dalla vostra quotidianità, lasciate stare per un po’ la casa e il lavoro. Chi ha vissuto una crisi non deve perdersi d’animo: l’amore esiste e potrebbe essere dietro l’angolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore la settimana è energica, ma se cerchi un’avventura meglio iniziare a pensarci dopo lunedì. I pianeti sono dalla vostra parte e aiutano a liberare il vostro cuore dall’ambiguità, ma forse c’è qualcuno del passato che vi turba e vi fa stare male. Lavoro? Avete bisogno di garanzie a livello economico: il cielo invita alla praticità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. La settimana in amore è un po’ particolare: Marte da lunedì sarà dalla vostra parte. Che ne dite di un recupero psicofisico? Per quanto riguarda il lavoro, i progetti ci sono, ma va tutto molto a rilento. Accogliete un buon consiglio lunedì, ma forse già giovedì penserete di aver perso tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Chi ha chiuso una storia d’amore non deve scoraggiarsi perché presto vivrà una nuova e bella emozione. Sarà difficile non lasciarsi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, non bisogna essere pessimisti: a volte mettete le mani avanti perché avete paura di cadere. Chi ha iniziato un apprendistato nel mese di settembre ora sarà sempre più convinto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. I rapporti interessanti nascono quasi per gioco: in questi giorni non volete fare grandi promesse e avere a che fare con voi non è così facile. A volte sembrate disponibili, altre siete distanti. Cercate di mantenere la calma e di fare nuovi incontri: non discutete nella giornata di mercoledì. Lavoro: novità in arrivo, ma la settimana va vissuta con cautela perché sarà stancante.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Bene l’amore perché le stelle ora sono più tranquille: potete anche lasciarvi andare a nuove relazioni. Il peggio è passato, non dovete isolarvi e chiudervi in casa perché così non otterrete nulla. Alcuni sembrano rassegnati e questo non va bene. Per quanto riguarda il lavoro, le situazioni che nasceranno ora saranno importanti: meglio non trascurare nulla.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente