Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di domenica non sarà una buona giornata per l’amore. Inoltre state vivendo un periodo confuso sul lavoro: siete in attesa di risposte che non arrivano…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 dicembre 2021), il fine settimana sarà interessante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete vincenti nonostante gli invidiosi. Saturno però è contrario, attenti ai soldi da domani.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore è prevista la Luna nel vostro segno nella giornata di domani, venerdì 17 dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere problemi e discussioni. Affrontate tutto con calma e serenità.

CANCRO

Cari Cancro, in amore nelle prossime ore ci vorrà tanta pazienza, calma e sangue freddo se state cercando di recuperare una storia. Capitolo lavoro: potrebbero esserci delle tensioni da dover affrontare al meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 dicembre 2021), è arrivato il giorno giusto per confrontarsi con parenti e amici. Il prossimo anno vi darà nuove occasioni, ma al momento siete stanchi e nervosi.

VERGINE

Cari Vergine, in amore potrebbe arrivare una bella proposta entro il fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, dovete tenere sotto controllo il nervosismo e la scontentezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: ottime notizie sia per l’amore sia per il lavoro. Siete dei vincenti!