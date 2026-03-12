Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:18
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata vi invita a ritrovare armonia dentro e fuori di voi. Se negli ultimi giorni avete vissuto qualche tensione, ora si apre la possibilità di chiarire. Nel lavoro una vostra mediazione potrebbe essere decisiva per risolvere una situazione delicata. In amore c’è spazio per momenti romantici e per dialoghi sinceri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 marzo 2026), potreste avere intuizioni molto profonde su una persona o su una situazione. Il vostro istinto raramente sbaglia. Nel lavoro una scoperta o un dettaglio vi aiuterà a capire meglio come muovervi. In amore le emozioni sono intense: le coppie vivono momenti passionali, mentre i single potrebbero restare colpiti da qualcuno dal carattere forte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso dal solito. La curiosità vi spinge a esplorare nuove idee o nuovi ambienti. Nel lavoro potrebbero nascere opportunità da una conversazione o da un incontro casuale. In amore l’atmosfera è più leggera e spontanea.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione oggi è evidente. Quando vi ponete un obiettivo difficilmente vi fermate prima di raggiungerlo. Nel lavoro potreste ricevere una responsabilità in più o dover prendere una decisione importante. In amore la giornata invita a essere un po’ più disponibili al dialogo e alle emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 marzo 2026), la vostra mente è piena di idee originali. Avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere ciò che pensate. Nel lavoro qualcuno potrebbe apprezzare la vostra creatività e il vostro modo diverso di affrontare i problemi. In amore cercate di essere più presenti: a volte chi vi vuole bene ha bisogno di sentirsi ascoltato.

PESCI

Cari Pesci, la vostra intuizione oggi è molto forte. Potreste percepire chiaramente ciò che gli altri provano, anche senza parole. Nel lavoro questa sensibilità può aiutarvi a trovare soluzioni creative. In amore la giornata è favorevole ai momenti romantici e alle sorprese. I single potrebbero vivere un incontro dolce e inaspettato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la vostra intuizione oggi è molto forte. Potreste percepire chiaramente ciò che gli altri provano, anche senza parole. 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca