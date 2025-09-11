Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:19
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono alla portata di mano. Per quanto riguarda il lavoro, nuove dinamiche impegnano anche troppo la vostra mente in queste ore di metà settembre. Tenete duro ancora per qualche giorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 settembre 2025), l’insoddisfazione anima certe giornate e solo dal 19 del mese di settembre si avvicinerà la possibilità di risanare l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, conquiste e riconoscimenti sono all’orizzonte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo periodo si accende di promesse per chi ha voglia d’amare, dando slancio al cuore con incontri piacevoli. Lavoro? State vivendo una fase di attesa, in particolare se avete fatto delle richieste nel passato e ancora non avete ottenuto risposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di scelte e di possibili piacevoli incontri. Se siete single, chiudersi rappresenta un errore perché la posizione dei pianeti sollecita esperienze nuove. Capitolo lavoro: cercate di mantenere una visione lucida. Sarà essenziale per affrontare gli impegni di tutti i giorni al meglio, senza inciampi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 settembre 2025), le storie che state vivendo hanno la leggerezza di incontri “part-time”. Capitolo lavoro: siamo in una fase dove si attende che i progetti bloccati si rimettano in moto.

PESCI

Cari Pesci, cielo interessante per chi desidera innamorarsi o ritrovare la soddisfazione perduta. I dubbi sono decisamente minori e se non vi interessa più una persona, ora riuscirete ad allontanarvi senza dolore, addirittura con un senso di liberazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Venere sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono a portata di mano. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca