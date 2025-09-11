Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:19
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore saranno possibili degli incontri particolarmente interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta importante, valutate bene cosa dovete fare. Capitolo lavoro: nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 del mese di settembre sarà particolarmente difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma di qualche tipo. Lavoro? Sperimenterete delle novità nella gestione della situazione. Coraggio.

GEMELLI 

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino – e non poco – l’intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti del solito. Lavoro? Con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta importante.

CANCRO

Cari Cancro, per qualcuno quella che state vivendo potrebbe essere una settimana di grandi scelte in amore. Capitolo lavoro: avete vissuto degli scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimanere al timone delle vostre scelte. Bene così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 settembre 2025), quello che state vivendo è sicuramente un periodo davvero ideale per osare, correre qualche rischio: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. State pensando a nuovi progetti lavorativi, avete voglia di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, dal mese di luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori. Ma ora, durante queste ore di metà settembre, state andando incontro ad un periodo di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia busserà presto alle vostre porte. Siate ricettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.

