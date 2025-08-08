Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata si apre con buone vibrazioni e una ritrovata voglia di metterti in gioco. In amore sei più spontaneo, capace di leggere tra le righe e dare il giusto peso alle emozioni. Se sei single, potresti fare un incontro stimolante, magari in un ambiente non convenzionale. Sul lavoro qualcosa si sblocca, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza per ottenere risultati tangibili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 agosto 2025), sei tagliente e lucido come raramente accade. La giornata è ideale per chi deve risolvere una questione professionale o prendere decisioni importanti. La tua forza mentale ti permette di affrontare qualsiasi ostacolo. In amore, però, potresti essere troppo chiuso o diffidente: qualcuno intorno a te sta cercando un avvicinamento, ma tu sembri non voler cedere. Cerca di capire se il muro che stai alzando serve a proteggerti o a isolarti. Ottima giornata per gli studi, gli esami o i contratti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’ottimismo torna a farsi sentire, e questo è già un ottimo segnale. Il Sagittario ha bisogno di libertà, ma oggi scopre che può trovare entusiasmo anche nella stabilità. In amore tutto gira bene: chi è single potrebbe incontrare una persona speciale durante uno spostamento o un’attività fuori dal solito. Sul lavoro, ci sono ancora delle incertezze, ma nulla che non si possa risolvere con la tua grinta. Giornata perfetta per pianificare un viaggio o iscriverti a qualcosa di nuovo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei spesso troppo severo con te stesso, e oggi potresti sentirti stanco o sotto pressione. È il momento di riconoscere anche i piccoli successi e concederti una pausa. In amore c’è bisogno di più leggerezza: se sei in coppia, prova a lasciare da parte il lavoro e dedica tempo alla persona che ami. Nel lavoro, invece, potresti ricevere una proposta interessante, ma da valutare bene. Buon momento per chi lavora in proprio o ha contatti con l’estero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 agosto 2025), hai la testa piena di idee, ma oggi ti manca un po’ di concretezza. Potresti sentirti sopraffatto da responsabilità che non senti davvero tue. In amore, ci sono incomprensioni da risolvere: forse non ti sei fatto capire, o forse non ti sei fatto ascoltare. Cerca il confronto e non la fuga. Il lavoro ti stimola, ma evita decisioni affrettate o progetti poco chiari. La serata può essere utile per ritrovare l’equilibrio, magari con amici fidati.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione oggi sono alle stelle. Sei in piena sintonia con il tuo mondo interiore e questo ti permette di cogliere dettagli che altri ignorano. In amore, sei romantico e coinvolgente: chi ti sta vicino si sente accolto e compreso. Se sei single, è una giornata speciale per aprire il cuore. Sul piano lavorativo, invece, qualcosa ti distrae o non ti convince: non è il momento per spingere troppo. Fidati del tuo sesto senso e dai priorità alle relazioni vere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

