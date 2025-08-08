Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, hai un’energia potente oggi, quasi ribollente, ma è importante saperla canalizzare nel modo giusto. Sul lavoro potresti ricevere una proposta stimolante o venire coinvolto in un progetto ambizioso: accetta, ma non perdere di vista i dettagli. In amore, invece, potresti sembrare un po’ distante o troppo diretto. Le emozioni ci sono, ma hai difficoltà a comunicarle. Chi è in coppia potrebbe avere un piccolo scontro verbale: mantieni il sangue freddo. Serata ideale per rilassarti, magari con un’attività fisica o all’aria aperta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 agosto 2025), giornata fatta di sfumature: potresti ritrovarti a pensare al passato più del solito. Ma attenzione, non confondere la nostalgia con il desiderio di tornare indietro. In amore ci sono riflessioni da fare: sei davvero felice o stai semplicemente “andando avanti”? Il lavoro procede a rilento ma senza ostacoli particolari. Fortuna altissima per chi gioca d’istinto o si lascia guidare dall’intuito: potresti trovare o scoprire qualcosa di valore dove meno te lo aspetti. Un sogno o una coincidenza potrebbero sorprenderti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la parola d’ordine è adattamento. Alcuni imprevisti o cambiamenti di programma potrebbero scombussolare la tua routine, ma hai la flessibilità giusta per cavartela. In amore, invece, sei brillante e coinvolgente: chi è single potrebbe fare un incontro curioso, magari attraverso i social o in un ambiente insolito. Sul fronte lavorativo, invece, potresti sentirti poco valorizzato o incompreso: evita di reagire in modo impulsivo, tutto si riequilibrerà nei prossimi giorni. Dedica tempo ad ascoltare, non solo a parlare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto favorevole per le emozioni e le relazioni interpersonali. Il Cancro oggi è al centro dell’attenzione senza nemmeno volerlo. Se sei in coppia, riscoprirai una dolcezza che sembrava perduta; se sei single, potresti incantare qualcuno semplicemente con uno sguardo. Lavorativamente parlando, sei un po’ distratto: forse perché la mente è altrove, magari su un ricordo o un sogno personale. Non rimandare troppo però: alcune scadenze vanno gestite ora. Serata perfetta per una cena intima o per scrivere ciò che provi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 agosto 2025), hai una forza magnetica che ti rende il protagonista ovunque tu vada. Sul lavoro tutto fila liscio: sei determinato, convincente e capace di trascinare anche i più scettici. Se hai un obiettivo ambizioso, questo è il giorno giusto per esplicitarlo. In amore, invece, c’è qualcosa che ti rende inquieto: forse pretendi troppo o ti aspetti gesti che l’altro non è pronto a fare. Prova a essere più empatico, anche tu hai bisogno di essere capito. Un incontro importante può arrivare nel tardo pomeriggio.

VERGINE

Cari Vergine, la tua mente è lucida, analitica, attenta ai dettagli: oggi potresti trovare la soluzione a un problema che ti perseguitava da tempo. Sul lavoro sei instancabile, e qualcuno potrebbe notarlo (finalmente!). In amore, però, sei un po’ rigido o troppo selettivo. Se sei in coppia, evita il sarcasmo e non pretendere la perfezione. Se sei single, forse è il momento di cambiare approccio: ascolta il cuore, non solo il giudizio. Una telefonata o un messaggio inatteso potrebbe cambiarti l’umore in meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: risplendete di una luce che riscalda l’anima e chi vi circonda.