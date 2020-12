Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di non essere troppo polemici in questo periodo, siete troppo scontrosi e le persone hanno paura ad affrontarvi, a volte discutete per nulla. Siate invece più inclini al confronto. Arriveranno belle notizie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani sarà una giornata positiva per voi, soprattutto per la sfera professionale, ma anche l’amore non scherza, approfittate di ogni attimo a disposizione e datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi arriva una giornata che alternerà momenti di gioia a momenti di tensione, siete un po’ stanchi e soprattutto pessimisti in questo periodo, non vi piace nulla, non lasciatevi influenzare però da quello che dicono gli altri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata positiva, in cui riuscirete a concludere diverse faccende sia domestiche che professionali, potreste anche ricevere aiuti inaspettati. L’amore procede a gonfie vele, approfittate del weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani per voi sarà una giornata positiva, arrivano belle emozioni per quelli nati sotto il vostro segno, potreste imbattervi in un blocco inaspettato, un guadagno saltato fuori all’improvviso, non rinunciate a nulla.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani per voi sarà una giornata positiva, arriva il momento di chiarire le questioni lasciate in sospeso anche in amore, dove avete subito maggiori scossoni negli ultimi periodi, cercate di essere meno dubbiosi e diffidenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: riuscirete a risolvere diversi problemi.

