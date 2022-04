Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di domani la situazione sarà molto meno complessa di come pensate, rimettetevi in gioco in ambito amoroso. Fatelo ora. Per quanto riguarda il lavoro, troverete nuove soluzioni a problemi e questioni varie. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 aprile 2022), questo fine settimana sarà positivo soprattutto per quanto riguarda l’amore. Finisce un periodo di stress anche in ambito lavorativo. Recupero in vista. Forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie d’amore proseguono bene, le amicizie e i rapporti con i colleghi un po’ meno… Cercate di capire cosa non va e affrontatelo a testa alta, senza timori particolari. Tutto si risolve, basta volerlo. E avere un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo sabato di metà aprile si prospetta molto interessante per quanto riguarda gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, sarete gratificati grazie a qualcosa recuperato dal passato. Potete rinascere come l’araba fenice dalle ceneri di una quotidianità che non vi entusiasma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 aprile 2022), approfittate della bella situazione astronomica per rimettervi in gioco sia sull’amore sia sul lavoro. Non abbiate paura delle conseguenze, altrimenti non vi butterete mai.

PESCI

Cari Pesci, le storie d’amore durante la giornata di domani proseguiranno senza sosta grazie alla Luna che permetterà buone situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, non rinunciate ai vostri progetti, avanti senza paura. Sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: bene l’amore che prosegue senza sosta e regala gioie.