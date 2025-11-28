Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete un weekend favorevole per chiarimenti e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie ritrovano armonia, mentre i single possono fare incontri stimolanti. Per quanto riguarda il lavoro, idee e collaborazioni saranno premiate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 novembre 2025), periodo intenso che chiude con un fine settimana di passione e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali possono portare risultati concreti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, affrontate un fine settimana pieno di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto rigaurda il lavoro, progetti creativi e iniziative originali trovano spazio e riconoscimento. In amore, chi è single può vivere incontri stimolanti, mentre le coppie ritrovano complicità e dialogo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend richiede concentrazione e metodo. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avanzano grazie alla determinazione e alla costanza. La chiarezza e la sincerità rafforzano i legami, mentre i single potrebbero scoprire nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 novembre 2025), weekend favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee e progetti trovano spazio e apprezzamento. In amore, la sincerità sarà premiata: chi è single può fare incontri interessanti.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana intenso dal punto di vista emotivo. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito aiuta a gestire situazioni complesse e a trovare soluzioni efficaci. Domenica porterà momenti di calma e riflessione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: nuove idee e progetti trovano spazio e apprezzamento.