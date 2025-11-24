Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 novembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 novembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana sei una fiamma incontrollabile… e qualcuno dovrà ricordarti che non tutti vogliono essere carbonizzati dal tuo entusiasmo. Sul lavoro evita di fare il supereroe: i colleghi non hanno ancora superpoteri. L’amore? Passionale, ma non drammatizzare se ti ignorano un messaggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, comfort zone on fire. Sei stabile, ma rischi di diventare un divano ambulante. Attenzione alle spese folli: quel gadget lucido non ti renderà più felice. In amore, sei più affettuoso del solito, ma non usare il cioccolato come sostituto della conversazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, il tuo cervello corre più veloce della tua bocca. Cerca di ascoltare almeno ogni tanto, potrebbe sorprenderti qualcuno che sa davvero di cosa parla. Single? Preparati a incontri che ti faranno ridere e poi pensare “Ma perché?”.

CANCRO

Cari Cancro, è come navigare in un oceano di serie TV sentimentali senza telecomando. Sul lavoro, calma: non tutto è un complotto contro di te. L’amore chiede dolcezza e non scenate da telenovela messicana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 novembre 2025), sei il protagonista anche se nessuno ti ha invitato. Settimana perfetta per brillare… ma ricorda che lo specchio non deve essere la tua unica audience. In amore? Attenzione a non trasformare un complimento in una dichiarazione universale.

VERGINE

Cari Vergine, controllo totale. Lista, agenda, post-it: stai già pianificando il 2032. Rilassati, la vita non si riduce a Excel. Sul fronte sentimentale, qualcuno apprezzerà la tua precisione… qualcun altro meno.

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio sotto pressione. Sei il giudice della settimana e nessuno ha fatto il loro compito. Attenzione alle indecisioni: non puoi rimandare tutto a “domani”. In amore? Charm al massimo, ma occhio ai troppi “forse”.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sei intenso, magnetico e leggermente… sospetto. Attenzione a non sembrare un thriller vivente sul lavoro. L’amore? Preparati a passioni da serie TV, plot twist inclusi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, energia e libertà al massimo. Problemi? Saranno minori se non cerchi di risolverli con freccette e battute. Love story? Potresti incontrare qualcuno che ti fa venire voglia di fare le valigie subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, obiettivi chiari, piano perfetto, ma ricorda: non puoi scalare la montagna col casco da bici. Sul lavoro sei imbattibile, in amore invece… forse un po’ di leggerezza non guasta.

ACQUARIO

Cari Acquario, idee folli e lampi di genio ovunque. Attenzione: non tutti saranno pronti per i tuoi esperimenti sociali. Settimana ideale per innovare… e per spiegare almeno una volta il tuo piano rivoluzionario senza emoji.

PESCI

Cari Pesci, sogni e fantasia a livelli epici. Attenzione a non confondere realtà e serie TV. Sul lavoro cerca di tornare a terra, almeno il tempo di rispondere alle mail. L’amore? Un po’ poetico, un po’ drammatico… e sì, qualcuno ti ascolterà.

