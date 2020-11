Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per domani sono previste buone stelle che vi porteranno lontano e vi faranno vivere grandi emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, valutate le nuove proposte e pensate all’anno che sta per arrivare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 novembre 2020), la Luna sarà in opposizione: siate prudenti e pazienti in amore. Lavoro? Questo è il periodo migliore per recuperare. È anche il momento di prendere iniziative senza però lasciarsi travolgere dalle emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani favoriti gli incontri: quelli che si fanno in questo periodo sono importanti. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione che hanno iniziato un nuovo percorso lavorativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le storie che sono ormai arrivate al capolinea non possono essere recuperate… Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare buoni contatti da sfruttare al massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 novembre), il fine settimana potrebbe portare qualche problemino: quella di domani sarà una giornata particolare per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, non sarà la giornata giusta per mettersi contro qualcuno. Prudenza.

PESCI

Cari Pesci, domani la Luna sarà favorevole e Venere sarà interessante: buone notizie per l’amore e per vivere un weekend emozionante. Capitolo lavoro, c’è la possibilità di fare qualcosa di divertente e utile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime notizie sul fronte dell’amore. Bene anche il lavoro.

