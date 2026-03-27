Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di equilibrio, ma anche di cambiare qualcosa che non vi rappresenta più. È una giornata di passaggio, in cui iniziate a capire cosa volete davvero. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo un momento di transizione. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 marzo 2026), siete profondi e lucidi. Non vi sfugge nulla, e questo vi dà un vantaggio notevole. Nel lavoro potete leggere tra le righe e capire cosa sta succedendo davvero. In amore le emozioni sono forti, ma anche più consapevoli: sapete cosa volete e cosa non siete più disposti ad accettare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di cambiare ritmo. Non è una giornata da routine, ma da piccoli strappi alle abitudini. Anche una semplice variazione può darvi nuove idee. Nel lavoro qualcosa si muove, ma non subito in modo evidente. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di sincerità: non volete più perdere tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata importante per fare bilanci. Non è una crisi, ma un momento di valutazione. State capendo cosa funziona davvero e cosa no. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme, ma anche nuove responsabilità. In amore serve più presenza emotiva: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi, non solo di vedervi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 marzo 2026), la vostra mente è un laboratorio di idee, ma non tutte sono da sviluppare subito. Serve selezione. Nel lavoro una soluzione originale può arrivare all’improvviso, quasi senza pensarci. In amore, invece, è il momento di essere più concreti: meno parole, più fatti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante dal punto di vista emotivo. State diventando più consapevoli di ciò che provate, e questo vi rende più forti. Nel lavoro un’intuizione potrebbe anticipare qualcosa che gli altri capiranno dopo. In amore c’è una dolcezza nuova, più reale e meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto interessante dal punto di vista emotivo.