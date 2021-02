Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà la giornata giusta per le verifiche in amore: se c’è qualcuno che vi piace provate a chiedergli di uscire. La Luna e Venere sono favorevoli. Provateci. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete avere paura di cambiare ruolo o mansione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, coloro che vogliono fare nuovi incontri devono muoversi celermente. Capitolo lavoro: si recupera ma con lentezza. Potreste sentirvi più stanchi, ci potrebbero essere dei momenti di preoccupazione per quanto riguarda i soldi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere protegge il vostro amore, anche Giove e Saturno sono favorevoli: potrebbero arrivare buone notizie per chi desidera ufficializzare una relazione. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive: conferme in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tutti coloro che vogliono fare nuovi incontri nelle prossime ore (non oltre martedì!) potranno agire. Arrivano quattro giorni molto positivi. Capitolo lavoro: si recupera lentamente, vi sentirete ancora più stanchi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 febbraio 2021), la Luna sarà favorevole, in amore ci sarà una bella capacità di azione, potrebbero nascere desideri trasgressivi… Per quanto riguarda il lavoro, previsto un po’ di caos: forse state cercando di risolvere troppi problemi contemporaneamente.

PESCI

Cari Pesci, domani la Luna si troverà in aspetto critico: non sarà una giornata negativa, però il fine settimana potrebbe essere più delicato del previsto. Nel lavoro la situazione generale è un po’ critica.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Venere protegge il vostro amore, anche Giove e Saturno sono favorevoli. Buone notizie.

