Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata positiva: sorridi di più, anche se qualcosa non è andato come speravi. Una notizia ti farà capire che stai andando nella direzione giusta. L’amore torna protagonista, anche per i più diffidenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 ottobre 2025), sei in grande forma: chi ti ha ferito potrebbe pentirsi. Non voltarti indietro, guarda avanti. L’amore ti premia, ma solo se lasci andare il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata brillante! Ti senti libero, ispirato, desideroso di muoverti. Viaggi, progetti, nuove idee: tutto prende forma. In amore, c’è un’intesa speciale che cresce.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, serve equilibrio. Domani potresti sentirti diviso tra dovere e desiderio. Non chiuderti troppo: condividere ti farà bene. Una persona cara ti sorprenderà con un gesto sincero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 ottobre 2025), giornata di riflessioni profonde. Non tutto è chiaro, ma dentro di te sta maturando una decisione importante. L’amore è altalenante, ma autentico. Fidati del tempo.

PESCI

Cari Pesci, domani la fantasia sarà alle stelle. Ti senti creativo, ispirato, pronto a sognare. In amore, piccoli segnali positivi; se c’è stata distanza, ora si colma. Il cuore torna a sorridere. Sarà una giornata movimentata, con tante novità. Attenzione però alla distrazione: rischi di dimenticare qualcosa d’importante. In amore torna la curiosità, e un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: serve equilibrio. Potresti sentirti diviso tra dovere e desiderio. Non chiuderti troppo: condividere ti farà bene. 

