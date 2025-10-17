Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:07
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 18 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna ti sostiene e ti dona coraggio. È il momento giusto per affrontare una sfida professionale o parlare con qualcuno che ti interessa. L’amore riprende forza: chi è single deve farsi vedere!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 ottobre 2025), giornata lenta, ma costruttiva. Ti stai preparando a un cambiamento che presto diventerà realtà. In amore c’è una persona che ti osserva in silenzio: non sottovalutare i segnali.

GEMELLI 

Cari Gemelli, sarà una giornata movimentata, con tante novità. Attenzione però alla distrazione: rischi di dimenticare qualcosa d’importante. In amore torna la curiosità, e un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti.

CANCRO

Cari Cancro, domani sentirai un grande bisogno di protezione. C’è chi ti vuole bene davvero: affidati a chi sa ascoltarti. Sul lavoro, piccoli ostacoli, ma superabili. In amore, torna la dolcezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 ottobre 2025), splendido cielo! Le energie sono alte e la fortuna torna a girare dalla tua parte. Potresti ricevere una proposta, un riconoscimento o semplicemente sentirti finalmente apprezzato. L’amore si accende come una fiamma viva.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna ti invita alla calma. Non tutto si risolve subito, ma qualcosa si muove. Sul lavoro, una piccola tensione, ma niente di serio. In amore, le emozioni si fanno più vere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la Luna ti invita alla calma. Non tutto si risolve subito, ma qualcosa si muove. Sul lavoro, una piccola tensione, ma niente di serio.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 ottobre 2025
