Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in opposizione vi mette davanti a scelte. Sul lavoro c’è bisogno di diplomazia per gestire una questione complessa: siete bravi mediatori, ma oggi dovrete impegnarvi più del solito. In amore, i rapporti in bilico chiedono chiarezza; chi è single può sentirsi attratto da una persona molto diversa dal solito. Non abbiate paura di esplorare nuove strade, ma senza perdere di vista ciò che vi fa stare bene davvero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 agosto 2025), giornata energica ma un po’ dispersiva: volete fare tanto, ma rischiate di dividervi in mille direzioni. Sul lavoro serve concentrazione, soprattutto se avete scadenze importanti. In amore, la passione è accesa: ottimo per le coppie, ma occhio alle gelosie. Chi è single potrebbe vivere un incontro intenso ma fugace.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna amica e un Marte favorevole, oggi avete voglia di movimento, cambiamento, avventure. Sul lavoro potete affrontare con successo un compito impegnativo o proporre idee nuove. In amore, la voglia di vivere esperienze fuori dal comune è alta: perfetto per un appuntamento insolito o un viaggio improvvisato. L’energia è contagiosa: chi vi sta vicino si sentirà trascinato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata richiede responsabilità e metodo, ma non vi spaventa: è il vostro territorio naturale. Sul lavoro siete precisi, ma evitate di essere troppo rigidi: una certa flessibilità oggi può portarvi vantaggi. In amore, attenzione a non trascurare il partner per motivi pratici; chi è single potrebbe fare un incontro in un contesto professionale. La serata è ideale per pianificare progetti a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 agosto 2025), oggi la creatività è al massimo: trovate soluzioni fuori dagli schemi e vi sentite ispirati. Sul lavoro, ottimo momento per proporre un’idea o cambiare approccio a un problema. In amore, chi è single potrebbe essere colpito da una persona originale e imprevedibile; le coppie vivranno momenti di complicità se si lasciano andare a qualcosa di non programmato. Attenzione solo a non trascurare gli impegni concreti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è la vostra bussola, ma oggi rischia di farvi prendere le cose troppo a cuore. Sul lavoro, meglio non lasciarsi distrarre da emozioni o impressioni momentanee: serve concretezza. In amore, i rapporti stabili sono rafforzati da gesti dolci e attenzioni sincere; chi è single può vivere un incontro romantico inaspettato. La serata invita al relax, magari vicino all’acqua o con musica che vi ispira.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la giornata richiede responsabilità e metodo, ma non vi spaventa: è il vostro territorio naturale.