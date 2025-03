Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo è utile per le questioni di lavoro, con occasioni di successo che non mancano. Chi ha un contratto in scadenza dovrebbe gettare le basi per nuovi progetti, poiché la prima parte dell’anno è migliore della seconda. In amore, è importante che la persona amata collabori e non metta ostacoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 marzo 2025), tempo di rivedere le tue priorità. Le stelle invitano ad agire per concretizzare sogni e progetti, ma è anche un momento per essere più cauti in vista di periodi migliori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, contatti professionali fruttuosi in questo periodo, durante il quale potreste avere anche delle idee brillanti. Se state valutando l’acquisto di un’azienda o la rivalutazione del vostro lavoro, è necessario fare attenzione ai conti. In amore, invece, serve più coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle sono particolarmente favorevoli per l’inizio di nuovi progetti. Il transito di Mercurio e Venere nel segno porta novità e migliora le relazioni interpersonali. La primavera sarà ricca di nuove notizie e, se hai una decisione da prendere, cerca di farlo entro giugno, poiché la prima parte dell’anno è più favorevole della seconda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 marzo 2025), sul lavoro hai rimesso tutto in gioco e potresti aver sostenuto spese per una persona cara. Marzo richiede pazienza e sperimentazione, con risultati visibili in estate. Evita provocazioni e presta attenzione ai momenti di incertezza, poiché qualcosa sta cambiando.

PESCI

Cari Pesci, la primavera porta sviluppi interessanti sul lavoro. Anche se potresti non essere completamente soddisfatto, l’impegno costante ti avvicinerà al successo desiderato. Marzo porta con sé opportunità lavorative significative. Tuttavia, è importante mantenere la concentrazione e non disperdere le energie in troppe direzioni. In amore, la comunicazione sincera sarà la chiave per rafforzare le relazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: le stelle sono particolarmente favorevoli per l’inizio di nuovi progetti. Il transito di Mercurio e Venere nel segno porta novità e migliora le relazioni interpersonali.