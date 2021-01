Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi aveva dei dubbi sull’amore finalmente sarà sommerso da certezze. Per quanto riguarda il lavoro, entro il fine settimana si raggiungeranno degli accordi importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 gennaio 2021), il vostro stress lavorativo si ribalterà sull’amore. Evitate di gettare addosso alle relazioni il vostro stato d’animo causato da insoddisfazioni lavorative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualcuno che avete conosciuto da poco nelle prossime ore potrebbe farvi una proposta molto speciale. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è rosea… ma tranquilli perché tra poco ripartirete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà in situazioni ambigue e complicate. Stessa cosa accadrà sul lavoro: non fatevi prendere troppo dallo stress e dall’agitazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 gennaio 2021), le storie che iniziano adesso potrebbero essere molto ambivalenti, non per forza in senso negativo. Cercate di riposarvi perché sul lavoro dovrete ritrovare la giusta energia per andare avanti alla grande.

PESCI

Cari Pesci, delle situazioni ambigue che non sono mai stati risolte a dovere potrebbero tornare fuori. Per quanto riguarda il lavoro, non c’è da preoccuparsi: nelle prossime ore si faranno scelte importanti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere è dalla vostra parte e domani vi aiuterà in diverse situazioni.

