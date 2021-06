Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 30 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 30 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani – dopo settimane altalenanti – il vento dovrebbe cambiare. Questo non è il momento di concentrarsi sulle cose negative, bisogna essere positivi e forti, anche perché ci sarà un riconoscimento. Da giovedì Venere entra nei Gemelli e porta una buona fortuna…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono stati momenti di instabilità negli ultimi due o tre anni, mentre ora siete costretti a stare bloccati. La dissonanza di Saturno, che vi costringe a rallentare o addirittura a fare una pausa, è resa ancora più pesante dalla presenza di Marte. Attenzione quindi nelle prossime ore… Mordetevi la lingua.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, forse è il caso di imparare dalle esperienze passata. Vi aiuterà a costruire il futuro, evitando di commettere due volte gli stessi errori. Cogliete l’occasione per riflettere e disegnare i vostri progetti per il futuro da mettere in atto non appena vi verrà data l’autorizzazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Marte e Saturno potrebbero creare una mancanza che sarà soprattutto emotiva. Dovete cambiare il vostro stile di vita. Questo non dovrebbe essere troppo difficile per voi poiché il Capricorno ha la reputazione di essere in grado di limitarsi facilmente…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo momento siete lungimiranti e non volete correre nessun rischio inutile. Fate bene: prendetevi tutto il tempo che vi serve, tanto tutti i nodi verranno al pettine!

PESCI

Cari Pesci, domani vi sentirete sottotono: non potete ignorare come state, al contrario potete riposare. Prenditetevi cura di voi, non trascuratevi, tutto passerà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fate le cose con calma, i nodi verranno al pettine.

