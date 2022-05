Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, mantenete la calma in amore se non volete litigare con chi vi circonda. Dovete capire che a volte non potete dire tutto quello che pensate. Un po’ di diplomazia è necessaria. Venere presto non sarà opposta e questo porterà ottime novità anche sul lavoro, potete ottenere una promozione o un aumento di stipendio. Insomma, belle novità in arrivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 maggio 2022), c’è del forte nervosismo nell’aria e non è facile mantenere la calma e la lucidità. Avete tanti pensieri, in particolare nei confronti di un ex. Sarebbe meglio lasciarli da parte e non pensarci. Sul lavoro arriveranno delle svolte molto presto, in particolare per chi svolge un’attività in proprio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore negli ultimi giorni le cose sono andate non bene e state accusando il colpo. Se avete avuto dei litigi o delle discussioni con il partner, forse sarebbe il caso di parlarsi apertamente e provare a chiarire. Pian piano potete recuperare. Sul lavoro possono esserci incontri molto produttivi. Una chiamata potrà dare una svolta alla vostra carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore inizia una fase di grande recupero. Il cielo promette grandi cose e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro non alimentate polemiche inutili o sterili. Se ci sono stati litigi o discussioni, meglio trovare un punto d’accordo. Tutto si risolverà presto per il meglio. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 maggio 2022), con la Luna dalla vostra parte, saprete togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro potete ottenere tutto ciò che desiderate. Magari un aumento o una promozione. Chi è single potrà incontrare presto l’anima gemella.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di domani – mercoledì 25 maggio 2022 – il consiglio è di provare a chiarire subito le cose che non vanno. Inutile tenersi dentro problemi e malumori, rischiate di peggiorare la situazione. Sul lavoro attenti perché Marte non è nel segno. Evitate di fare il passo più lungo della gamba, per il momento limitatevi all’ordinaria amministrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: dopo un periodo complesso, inizia per voi una fase di grande recupero.