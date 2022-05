Oroscopo Paolo Fox della settimana 23 – 29 maggio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 maggio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 maggio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prevede una settimana da quattro stelle su cinque. L’amore procede a gonfie vele, grazie all’ottimo transito di Venere in Ariete. Avete ottime opportunità, i cambiamenti e le promozioni sono dietro l’angolo. Sul lavoro il cielo promette grandi cose. Se dovete fare i conti con questioni legali, affidatevi a una persona esperta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Bene l’amore, le stelle sono dalla vostra parte. Le amicizie possono rafforzarsi e diventare importanti. Magari con qualcuno potrebbe nascere anche qualcosa in più. Sul lavoro c’è un problema di lunga data da risolvere. Qualcuno sta provando a ridimensionarvi, ma voi non ci state e siete pronti a ribellarvi. Dimostrate tutto il vostro valore.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Il Sole è dalla vostra parte e vi protegge. In amore amate le storie complicate e misteriose. Cercate di lasciarvi andare maggiormente. Ultimamente qualcosa non sta andando secondo i piani, ma voi rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sul lavoro stanno arrivando nuovi impegni. Amate le sfide.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore ci sono un po’ di dubbi da superare, cercate di vivere tutto con calma e senza fretta. Insomma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Siete un po’ diffidenti, soprattutto nella giornata di mercoledì. Sul lavoro ci saranno piccole novità con cui fare i conti. Non tutte saranno positive, per cui attenzione. Ma tempo al tempo, tutto si risolverà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 maggio 2022), cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e questo è un ottimo aspetto per l’amore. Anche Giove è dalla vostra parte. Potreste decidere di intraprendere un viaggio da solo. Cercate di recuperare la fiducia nei sentimenti se avete ricevuto una brutta delusione. Sul lavoro novità in arrivo. Non abbiate paura di niente, neppure dei cambiamenti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere non è più opposta e quindi in amore ci sono ottime novità. Potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma, anche se in generale il consiglio è di evitare le minestre riscaldate. D’altronde voi stessi siete sempre molto diffidenti. Bene le relazioni con i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore dovete fare i conti con problemi e discussioni. Le complicazioni non fanno per voi, cercate quindi di mantenere la calma. Gli imprevisti fanno parte della vita, non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste. Giove è contrario e quindi ci sono problemi e imprevisti sul lavoro. Seguite di più l’istinto. Non rimandare a domani quello che potete fare oggi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore c’è una certa diffidenza, senz’altro i rapporti sono da rivedere. Ci sarà qualcosa che non funziona, in particolare domenica. Mantenete la calma e vedrete che le cose miglioreranno. Ottime opportunità sul lavoro, seguite il vostro intuito. Sul lavoro, le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì. Potete iniziare a progettare in vista dell’autunno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, bene anche Giove. Che volete di più? Lasciatevi andare e piano piano vedrete che le cose prenderanno una bella piega. Cercate di compiere sempre la giusta scelta. Sta per nascere qualcosa di bello. Sul lavoro, stanno per arrivare idee e conferme. Ripartite, evitando problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. In amore siete titubanti e le cose non stanno andando come avreste voluto. Forse state con la persona sbagliata. Avete voglia di chiarire, ma le possibilità di dialogo sono poche, perché il lavoro ruba tutti il vostro tempo e avete tanti impegni. Sul lavoro, le promesse non sono state mantenute e questo vi rende nervosi. D’altronde non avete mezzi termini, per voi o è bianco o è nero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore siete diffidenti e non tutto sta andando come avreste voluto. Non siete soddisfatti della vostra relazione: cercate una persona stimolante e più simile a voi. Buone opportunità con i nati sotto il segno della Bilancia, dell’Ariete o del Sagittario. Sul lavoro volete guadagnare di più. Ve lo meritate.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore ottime stelle, la Luna è dalla vostra parte e in particolare a inizio settimana riuscirete a togliervi belle soddisfazioni. Favoriti gli incontri, soprattutto per i single. Sul lavoro, buone opportunità e bei progetti in arrivo. Il lunedì è una giornata molto promettente.

