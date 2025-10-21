Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sensazioni positive in questo fine ottobre 2025, soprattutto grazie a Venere nel segno perché di recente in amore ci sono stati dei problemini di troppo da dover gestire… Alcune coppie devono trovare tranquillità in queste ore d’autunno. Le stelle del lavoro chiedono un po’ di attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 ottobre 2025), continua lo stato di forza che le stelle vi stanno donando in queste settimane d’ottobre. Non bisogna aspettare a braccia conserte che le cose cadano dal cielo: dovete capire quali sono le vostre esigenze e sfruttare il favore degli astri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete una giornata di fine mese favorevole alle novità e agli incontri stimolanti. In amore, entusiasmo e spontaneità rafforzeranno i rapporti. Capitolo lavoro: idee creative e voglia di sperimentare porteranno risultati interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una giornata d’ottobre caratterizzata da impegno e concretezza. Affrontare le responsabilità con determinazione porterà risultati tangibili. In amore, momenti di intimità e comprensione rafforzeranno il legame con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 ottobre 2025), nel corso delle prossime ore di questo autunno sarete particolarmente creativi e ispirati. Le stelle favoriscono iniziative originali e progetti innovativi. In amore, sincerità e onestà rafforzeranno i rapporti.

PESCI

Cari Pesci, giornata di sensibilità e intuizione. In amore, momenti romantici e comprensione reciproca saranno favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, collaborazione e empatia aiuteranno a gestire con successo le sfide quotidiane.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: continua lo stato di forza che le stelle vi stanno donando in queste settimane d’ottobre.