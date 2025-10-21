Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle ultime ore i nervi sono tornati saldi: ci voleva… In ogni caso continuate a sentire la necessità di rivedere molte cose, magari cambiare azienda, ma la voglia di vincere le sfide è sempre la stessa. L’amore va meglio del solito. Godetene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 ottobre 2025), situazione astrologica calda e promettente per le coppie che si vogliono bene e che funzionano da tempo, il fascino raddoppia e i sentimenti finalmente hanno quello scossone che serviva. Bene così.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo particolare per chi vuole rimettersi in pista, specialmente in amore: è meglio muoversi prima che arrivino le opposizioni di alcuni pianeti nel prossimo novembre, in particolare se c’è un progetto da sanare o da rivedere.

CANCRO

Cari Cancro, con queste stelle si ha gran voglia di esprimere l’amore. La seconda parte della giornata di domani, 22 ottobre, darà più forza ai sentimenti. Non potete tenere tutto sotto controllo, tantomeno le emozioni, ma avete una grande carica magnetica. Cercate di sfruttarla al meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 ottobre 2025), questo è il momento di ufficializzare una storia d’amore, i pianeti sono assolutamente favorevoli ai sentimenti in questo periodo dell’anno! Venere vi accompagnerà verso il successo e vi permetterà di catturare l’attenzione delle persone. Coraggio: datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, il senso pratico sicuramente non vi manca in queste ore di fine ottobre, è una caratteristica dei nati sotto questo segno che si rivela anche molto utile nel lavoro… Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: con queste stelle si ha gran voglia di esprimere l’amore.