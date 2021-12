Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore forse dovrete rivedere alcuni rapporti, fate le cose con calma. Non c’è fretta. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle finanze e non agite d’impulso. Testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (15 dicembre 2021), la Luna è opposta, prestate maggiore attenzione in amore. Capitolo lavoro: la giornata di domani – 15 dicembre – sarà un po’ polemica, favorite le professioni creative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore le giornate di venerdì e sabato saranno un pochino agitate, fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, prima di dire delle cose di cui potreste pentirvi riflettete bene. A fondo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna in buon aspetto regala delle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio nel segno favorisce le intuizioni. I colpi di genio che potrebbero farvi svoltare la giornata se non l’intera settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 dicembre 2021), servirà grande prudenza in amore dato che la Luna sarà contraria. Per quanto riguarda il lavoro, ultimamente va tutto un po’ a rallentatore. Serve una scossa.

PESCI

Cari Pesci, se dovete parlare con il partner fatelo al più presto. Capitolo lavoro: cercate di non portarvi a casa delle problematiche nate di recente. Separate lavoro da vita privata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la Luna in buon aspetto regala delle belle emozioni.