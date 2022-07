Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata positiva. La Luna sarà dalla vostra parte e questa è sempre un’ottima notizia. Approfittatene, perché potrebbero esserci opportunità da sfruttare al massimo sul fronte sentimentale. Sul lavoro invece qualche problema a livello economico, ma tutto presto sarà superato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 luglio 2022), una giornata all’insegna di qualche dubbio in amore. Se c’è qualche problema in casa, datevi da fare per superarlo. Sul lavoro situazione complessa dal pomeriggio. Ultimamente non state guadagnando molto, dovete navigare a vista, ma andate avanti con fiducia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata nella quale sarete chiamati a prendere decisioni importanti e delicate sul fronte sentimentale. Con i nati sotto il segno dell’Ariete possono esserci dei dubbi e delle incertezze. Sul lavoro attenzione a far partire delle iniziative che possono rivelarsi rischiose. Meglio andarci con i piedi di piombo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata positiva, con Venere che sarà dalla vostra parte entro qualche giorno. Grandi novità in arrivo in amore, dovete solo avere un altro po’ di pazienza. Fatevi avanti e rimettetevi in gioco se siete single. Sul lavoro arriverà presto un’attesa conferma. Date il massimo, e se ci sono nuove proposte, accettatele.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 luglio 2022), siete particolarmente polemici e nervosi. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Questo sul lavoro non è certo il periodo migliore per voi. Conviene mantenere la calma. Impegnatevi se volete ottenere una conferma.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo vi vede particolarmente polemici soprattutto in amore. Sul lavoro il periodo non è dei migliori. Impegnatevi se volete ottenere risultati importanti. Cercate di ottenere il massimo e non prendetevela inutilmente se qualcosa non va come vorreste. Avete proprio voglia di cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: giornata molto intensa e piena di novità.