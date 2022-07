Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se dovete parlare con qualcuno, magari perché attendete delle spiegazioni, fatelo il prima possibile, poi sarà troppo tardi. Non rimandate inutilmente, finireste per pentirvene. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, ma occhio alle spese. Ultimamente ne avete avute di eccessive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 luglio 2022), Mercurio e Luna positivi non possono non influenzare il vostro cielo positivamente. In amore possono esserci ottime notizie: chi è single da tempo può trovare l’anima gemella, mentre chi vive una storia di lunga data può decidere di fare un passo in avanti importante come la convivenza o il matrimonio.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata che vi vede particolarmente nervosi a stressati. Sul lavoro ci sono pratiche da risolvere, soprattutto a livello burocratico e legale. Per i single favoriti i nuovi incontri, potete trovare l’anima gemella se siete single da tempo. Insomma, rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata molto positiva, tutto procede per il meglio, per cui cercate di non farvi travolgere dalla fretta o dall’ansia. I nuovi incontri sono davvero favorevoli. Nuove storie appena nate possono trasformarsi in qualcosa di molto positivo e concreto. Sul lavoro va risolto un problema economico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 luglio 2022), si prevede una giornata nella quale potete vivere forti emozioni. Sul lavoro ci sono problemi economici da risolvere. Possono arrivare delle proposte molto allettanti. Valutate pro e contro prima di accettarle, ma occhio perché fra qualche mese potrebbero non esserci più.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole e questa è una giornata ottima per i vostri sentimenti. Sul lavoro è il caso di trovare un compromesso, non sempre tutti la possono pensare come voi. Evitate litigi e contrasti con i colleghi, soprattutto se avete a che farci tutti i giorni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Leone: preparatevi a vivere grosse emozioni.