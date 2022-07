Oroscopo Paolo Fox della settimana 11-17 luglio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 luglio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 luglio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, non agite di impulso, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene. In amore, se avete discusso magari per questioni banali, potete risolvere in poco tempo. Cercate di far risplendere il sole sopra le vostre teste e nel vostro cuore. Favoriti gli incontri di lavoro, magari potrebbe arrivare la tanto attesa promozione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la Luna entrerà nel segno e porterà con sé belle novità. Chi ha vissuto una crisi di coppia può risolvere il prima possibile. Ritrovate serenità. In questo periodo siete più attivi e propositivi, il vostro partner non potrà non esserne felice.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, dovete rifiatare e recuperare le energie che avevate perduto nel passato. Chi ha una bella storia può chiuderla e recuperare in poco tempo. Rimangono piccoli conflitti ma che sarete in grado di risolvere in poco tempo. Mantenete la calma.

CANCRO

Cari Cancro, potete fare nuove conoscenze che si riveleranno importanti e preziose. Chi non ha un partner potrà trovarlo in questo mese, sarete in grado di ottenere grandi cose. Se avete già una storia importante, invece, non ci sono parecchie novità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 luglio 2022), avete tanto stress e le energie scarseggiano. Evitate di strafare e se possibile trascorrete questo periodo estivo in compagnia delle persone a voi più care. Ricaricate le pile e soprattutto ritrovate energie fisiche e mentali.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, chi vive una storia di lungo corso può decidere di andare a convivere o addirittura sposarsi. Si tratta di un periodo ottimo per l’amore, per cui approfittatene. Sul lavoro possono arrivare conferme e promozioni, con un bell’aumento di stipendio.

BILANCIA

Cari Bilancia, le cose vanno decisamente meglio dopo un periodo complesso e di forte stress. Approfittate per recuperare le energie e capire da che parte state andando. Ne va della vostra serenità. Mercurio e Venere favorevoli vi permetteranno di gestire al meglio le situazioni che state vivendo e che magari vi mettono in agitazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono giornate abbastanza complesse. Avvertite tanta pressione addosso, dovuta alle responsabilità che vi sono state assegnate. Ci sono questioni familiari e personali ancora in sospeso che vi tolgono il sonno. Perplessità che potrebbero ancora presentarsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avete degli obiettivi chiari in mente da conquistare. Fate in modo che non restino evasi ma possano diventare realtà. Superate uno scoglio e dimostrate quanto valete. Forse è il caso di lavorare un po’ meno ma per fare meglio. Conta la qualità non la quantità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le scelte in ambito lavorativo potrebbero non essere felici come un tempo. In ambito sentimentale siete chiamati a compiere delle scelte che avranno ripercussioni su tutto il vostro futuro. Questa estate potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase della vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovete evitare le polemiche inutili e darvi da fare. Forse qualcosa non va più secondo i vostri piani, ma presto saprete trovare sollievo ai dubbi che vi attanagliano. Vorreste maggiori garanzie che però al momento tardano ad arrivare. Le stelle migliori sapranno accompagnarvi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, finalmente arrivano i riconoscimenti per gli sforzi fatti finora in ogni campo. L’amore può tornare assoluto protagonista. Soprattutto per chi è single da un po’ di tempo. D’altronde questa vita non è fatta per vivere in solitudine, ma non accontentatevi del primo che passa.

