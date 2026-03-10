Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata vi invita a ritrovare equilibrio. Negli ultimi tempi forse avete dovuto affrontare qualche scelta complicata, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere una piccola tensione. In amore è il momento di parlare con sincerità: le coppie possono ritrovare armonia, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di stimolare la loro curiosità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 marzo 2026), giornata intensa e ricca di intuizioni. Avete una grande capacità di capire ciò che accade attorno a voi anche quando gli altri non dicono tutto apertamente. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con strategia. In amore le emozioni sono profonde: chi vive una relazione potrebbe affrontare discorsi importanti che rafforzano il legame. I single invece potrebbero sentirsi attratti da una persona misteriosa e affascinante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di movimento e di novità. Restare troppo a lungo nella stessa situazione non fa per voi e quindi potreste cercare nuovi stimoli. Nel lavoro arrivano idee interessanti o contatti utili per il futuro. In amore il vostro entusiasmo torna protagonista: le coppie ritrovano leggerezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro divertente e spontaneo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione oggi è una grande forza. Quando avete un obiettivo chiaro riuscite a lavorare con pazienza e metodo fino a raggiungerlo. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità oppure la possibilità di dimostrare quanto valete. In amore la giornata invita a essere un po’ più aperti con i sentimenti. Le coppie rafforzano la fiducia, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno con valori molto simili ai propri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 marzo 2026), la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e questo potrebbe portarvi a proporre qualcosa di originale nel lavoro. Le vostre intuizioni potrebbero sorprendere anche chi vi circonda. In amore però cercate di non sembrare troppo distaccati: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza. I single potrebbero fare un incontro curioso in un ambiente insolito.

PESCI

Cari Pesci, la vostra intuizione è particolarmente forte oggi. Sentite con chiarezza le emozioni degli altri e questo vi rende molto empatici. Nel lavoro potreste trovare soluzioni creative a una situazione complicata. In amore il cielo favorisce romanticismo e complicità. Le coppie possono vivere momenti molto dolci, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro che nasce quasi per caso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e questo potrebbe portarvi a proporre qualcosa di originale nel lavoro.