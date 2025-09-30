Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio cercasi! In questi giorni ti senti oscillare, ma ogni dubbio apre una nuova possibilità. Non temere di scegliere. In amore, basta poco per riaccendere la fiamma. Voglia di libertà e avventura. Il lavoro ti sta stretto, l’amore invece può sorprenderti se abbassi le difese. Viaggi e nuove scoperte in arrivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 ottobre 2025), intensità pura: hai una calamita addosso. Tutti ti guardano, qualcuno ti teme. Usa questa forza con saggezza. In amore: passione alle stelle, ma attenzione alle gelosie.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e avventura. Il lavoro ti sta stretto, l’amore invece può sorprenderti se abbassi le difese. Viaggi e nuove scoperte in arrivo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e disciplina, il tuo superpotere. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non puoi sempre controllare tutto. In amore, gesti semplici valgono più di mille strategie.

oroscopo paolo fox domani

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 ottobre 2025), ribelle e visionario: le tue idee trovano finalmente spazio. Non tutti ti capiscono, ma non importa: segui la tua rotta. Amore elettrico, incontri fuori dal comune.

PESCI

Cari Pesci, emotività a mille: il mare interiore è agitato, ma ti porta tesori. Creatività e intuizioni preziose, anche nel lavoro. In amore, lasciati guidare dall’istinto. Ribelle e visionario: le tue idee trovano finalmente spazio. Non tutti ti capiscono, ma non importa: segui la tua rotta. Amore elettrico, incontri fuori dal comune.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: determinazione e disciplina, il tuo superpotere. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non puoi sempre controllare tutto. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 30 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 30 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 30 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 30 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 30 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 29 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 29 settembre al 5 ottobre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 29 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 settembre 2025
Ricerca