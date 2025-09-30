Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio cercasi! In questi giorni ti senti oscillare, ma ogni dubbio apre una nuova possibilità. Non temere di scegliere. In amore, basta poco per riaccendere la fiamma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 ottobre 2025), intensità pura: hai una calamita addosso. Tutti ti guardano, qualcuno ti teme. Usa questa forza con saggezza. In amore: passione alle stelle, ma attenzione alle gelosie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e avventura. Il lavoro ti sta stretto, l’amore invece può sorprenderti se abbassi le difese. Viaggi e nuove scoperte in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e disciplina, il tuo superpotere. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non puoi sempre controllare tutto. In amore, gesti semplici valgono più di mille strategie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 ottobre 2025), ribelle e visionario: le tue idee trovano finalmente spazio. Non tutti ti capiscono, ma non importa: segui la tua rotta. Amore elettrico, incontri fuori dal comune.

PESCI

Cari Pesci, emotività a mille: il mare interiore è agitato, ma ti porta tesori. Creatività e intuizioni preziose, anche nel lavoro. In amore, lasciati guidare dall'istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: determinazione e disciplina, il tuo superpotere. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non puoi sempre controllare tutto.