Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco: energia alle stelle, ma occhio a non trasformarla in nervosismo. In amore serve pazienza: chi ti vuole bene non ama i tuoi fuochi d’artificio improvvisi. Voglia di libertà e avventura. Il lavoro ti sta stretto, l’amore invece può sorprenderti se abbassi le difese. Viaggi e nuove scoperte in arrivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), la testardaggine paga, ma solo fino a un certo punto. Ora serve ascoltare: le risposte arrivano da chi non ti aspetti. In amore, dolcezza e concretezza saranno la chiave.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana frizzante, mille contatti e nuove idee. Occhio però a non fare il giocoliere con troppe palline: rischi di perderne qualcuna. Amore? Un messaggio ti illumina la giornata. Determinazione e disciplina, il tuo superpotere. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non puoi sempre controllare tutto. In amore, gesti semplici valgono più di mille strategie.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore batte forte: Venere porta emozioni sincere. Lavoro invece in salita, ma non mollare: piccoli successi ti aspettano dietro l’angolo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), sei protagonista, come sempre, ma questa volta rischi di esagerare. Meno ruggiti e più ascolto: così conquisti davvero. Amore e passioni sul podio.

VERGINE

Cari Vergine, ordine e chiarezza, il tuo pane quotidiano, ma qualcuno vicino a te ha bisogno della tua flessibilità. Non essere troppo rigido. In amore, la logica non basta: lascia spazio all’emozione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

