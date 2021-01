Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fronte economico durante la giornata di domani – 5 gennaio – intaccherà sia l’amore sia il lavoro: piccole polemiche in amore potranno essere facilmente placabili, ma sul lavoro ci sarà da porci maggiore attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 gennaio 2021), piccoli malintesi in amore saranno facilmente risolti e superabili. Non dubitate mai delle vostre capacità sul fronte lavorativo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non tirate troppo la corda con chi vi sta vicino, potrebbe spezzarsi malamente… Per quanto riguarda il lavoro, non avete nulla da temere: nuove interessanti proposte all’orizzonte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani (5 gennaio) non date troppo peso all’ambiguità di chi amate. Le giornate storte ci sono per tutti… Recuperate, piuttosto, energia per il lavoro, vi servirà nel prossimo futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 gennaio 2021), previste 48 ore fondamentali per valutare il futuro del vostro 2021. Non dubitate mai delle vostre potenzialità. Parola d’ordine: credere in se stessi.

PESCI

Cari Pesci, siete reduci da due giorni pieni di tensione, tranquilli: domani – martedì 5 gennaio 2021 – tornerà l’equilibrio sia in ambito amoroso sia sul fronte lavorativo. Nessuno potrà fermarvi, il peggio dovrebbe ormai essere alle spalle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: dopo la tempesta, il sereno. Finalmente equilibrio in amore e sul lavoro.

