Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 4 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 4 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le polemiche in amore non mancano, in realtà già da diversi mesi. Le stelle però vi concedono qualche giorno di tregua. Avete tante cose da organizzare sul lavoro, datevi delle priorità e portate a termine quelle che vi piacciono di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 gennaio 2022), in amore grandi novità arriveranno a fine mese, al momento invece è meglio munirsi di santa pazienza e attendere tempi migliori. Se qualcosa non vi convince, cercate il dialogo invece di chiudervi in voi stessi. Aspettate il weekend per risolvere problemi finanziari.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è decisamente favorevole e si vede. Anche Mercurio e Marte vi danno una grossa mano. Le coppie che si vogliono bene e stanno insieme da tempo possono valutare di fare un passo in avanti importante, come un matrimonio o dei figli. Sul lavoro cercate di portare a termine i progetti che avete in coda e su cui volete investire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto positiva in amore. Cupido potrebbe bussare alla vostra porta. Insistete sul lavoro e vedrete che prima o poi chi la dura la vince. Avete spesso grandi intuizioni e vedrete che ci vorrà poco per togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 gennaio 2022), giornata davvero elettrica, anche a causa della Luna in transito. Nelle discussioni siate pacati e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro aspettate una svolta. Con Giove in posizione favorevole può finalmente arrivare.

PESCI

Cari Pesci, Luna davvero favorevole per il vostro segno. Le coppie di lunga data possono affrontare nuovi progetti di vita insieme, come un matrimonio o dei figli. Sul lavoro non abbiate timore di portare avanti i vostri piani e idee più ambiziosi. Se troverete dall’altra parte una persona illuminata, verrete valorizzati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottima giornata in vista, tante soddisfazioni vi attendono.