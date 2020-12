Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani dovrete fare la massima attenzione al portafogli: cercate di tenere i conti in ordine, non eccedete nelle spese anche se tentazioni sono tante. Per quanto riguarda l’amore, si recupera terreno: è la giornata giusta per i chiarimenti e per riscoprire la passione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata fortunata specie per quanto riguarda gli incontri. Quindi il consiglio è quello di non chiudersi in casa, di uscire, di mantenere i contatti, perché possono esserci degli sviluppi anche sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi le stelle prevedono una giornata positiva, in cui sono favoriti i rapporti interpersonali e i contatti, anche con persone lontane. Sono favorite le nuove amicizie, gli incontri: potrebbe anche nascere qualcosa di più importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, iniziate una fase di recupero: i pianeti finalmente non vi sono più contrari. Avete la Luna a favore che vi aiuterà in amore e vi regalerà un fascino e una passione speciale. Approfittane per organizzare una serata a due o, se siete soli, per cercare di conoscere gente nuova.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata un po’ pesante e nervosa, in cui la stanchezza si farà sentire e vi renderà leggermente confusi. Questo fortunatamente non avrà ripercussioni sul successo che avrete in questo periodo.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata positiva, le stelle vi proteggeranno: date retta al vostro istinto e farete la scelta giusta. Finalmente la fortuna si accorgerà di voi e otterrete diverse vittorie in particolare sul lavoro. In amore avrete la possibilità di scegliere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: finalmente il vento è girato, la Luna a favore vi aiuterà in amore e vi regalerà un fascino e una passione speciale.

