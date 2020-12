Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata positiva, che preannuncia una bella fase di recupero che vi porterà alla soluzione di molti problemi. Sono favoriti i cambiamenti, quindi se qualcosa non vi piace più, provate a guardare altrove. Ottime notizie anche dal fronte dell’amore che migliora grazie all’influsso positivo di Venere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 dicembre 2020), durante la giornata accuserete un po’ di stanchezza. L’ideale sarebbe trascorrere la giornata lontano da tutto e tutti, senza fare nulla. Ma se non si può, cercate almeno di evitare le discussioni, specie con chi appartiene al vostro stesso segno o al Leone e all’Aquario.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata molto intrigante in amore: avete i pianeti dalla vostra parte, approfittatene per organizzare qualcosa di romantico e passionale. Per gli affari ci saranno buone notizie in vista dei prossimi giorni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata positiva per voi, anche se Saturno resta in opposizione e vi potrebbe rendere faticoso il percorso sul lavoro. Ci saranno delle buone notizie tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021. Cercate di lasciarvi andare di più in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 dicembre), per voi si preannuncia una giornata sottotono, nervosa e pesante, in cui bisognerà fare molta attenzione ai rapporti interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere un po’ di stanchezza o scoraggiamento, ma cercate di non cedere, perché i successi non mancheranno.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani (martedì 22 dicembre 2020) sarà una giornata buona grazie all’influsso ottimo della Luna che vi favorisce. Bene l’amore, approfittatene per organizzare qualcosa di intrigante…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime notizie dal fronte dell’amore. Bene anche il lavoro ma soprattutto in prospettiva.

