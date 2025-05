Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, volete allontanarvi da situazioni e persone che sembrano solo alimentare discussioni e conflitti! L’amore non è brillante in questo mese ma nel mese di giugno vivrà nuovi slanci! Sta per arrivare il momento di preparare il terreno per future situazioni professionali ma prima sarà importante fare un po’ di conti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 maggio 2025), la Luna torna attiva nel pomeriggio: non curatevi dell’ennesima mattinata agitata e con possibili difficoltà o intoppi. La Luna in trigono vi aiuterà a chiarire le cose con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è un cielo di recupero anche se a tutti ogni tanto capita di andare al rallentatore, non preoccupatevi in ogni caso! Fase di interregno per quanto riguarda l’amore, da venerdì ritroverete l’equilibrio e l’armonia perduta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dal momento che avete fatto tante cose, soprattutto negli ultimi mesi, e vi siete impegnati davvero tantissimo… non sarebbe il caso di prendersi una pausa? Il relax è necessario per voi visto quanto vi siete dati da fare, ricaricate le batterie nella maniera più piacevole e distensiva che potete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 maggio 2025), la Luna transita nel vostro segno e vi dona razionalità e lucidità mentale. Le coppie assortite, ma non ancora sposate, possono fare un bel passo in vista dell’estate.

PESCI

Cari Pesci, Giove tornerà attivo tra qualche settimana e annuncia grandi cambiamenti, in un periodo che si rivelerà di belle trasformazioni! Entro mercoledì avrete modo di farvi notare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: il relax è necessario per voi visto quanto vi siete dati da fare.