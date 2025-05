Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 maggio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste 24 ore avrete un ottimo cielo e soprattutto grande volontà di azione: riscoprirete la voglia di fare. Bene anche chi sta fronteggiando più progetti con diverse persone. In amore, se avete a che fare con Cancro, Bilancia e Capricorno, a volte vi sembra di fare tutto da soli e vorreste maggior collaborazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 maggio 2025), le vicende degli ultimi mesi hanno inevitabilmente cambiato qualcosa nelle vostre vite e spazzato via le false certezze del passato! Siete ancora un po’ agitati, soprattutto nella prima parte di questo martedì, ma la Luna sta per cambiare segno. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, sfruttate al massimo la mattinata di questo martedì, nel pomeriggio potreste avere scarsa concentrazione o rischiare di arrabbiarvi. Evitate di fare le ore piccole, la Luna contraria potrebbe creare qualche intoppo o disagio.

CANCRO

Cari Cancro, la seconda parte della giornata sarà sicuramente migliore della prima! Giugno risulterà un mese buono per recuperare l’amore (e sta arrivando anche Giove nel segno…) quindi provate un riavvicinamento con una persona da cui vi siete separati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 maggio 2025), di recente avete avvertito un certo nervosismo, ora le cose vanno sicuramente meglio e il peggio è passato! La Luna torna neutrale e tra giovedì e venerdì sarete in grande spolvero.

VERGINE

Cari Vergine, queste stelle parlano di novità (Mercurio e il Sole sono in aspetto particolare) ma rimangono complicazioni da risolvere dal punto di vista lavorativo. Periodo importante per le sperimentazioni. L’intuito vi aiuterà. Attenzione alle provocazioni!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: in queste 24 ore avrete un ottimo cielo e soprattutto grande volontà di azione.