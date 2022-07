Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna, finalmente, non è più opposta: in amore bisogna trovare un accordo al più presto! Per quanto riguarda il lavoro, forse vi toccherà discutere un po’ per ottenere quello che volete: favoriti gli incontri!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 luglio 2022), bene l’amore, nelle prossime ore dovrete verificare la ‘tenuta’ di un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto va modificato, ma nulla vi spaventa. Sarete in grado di portare ogni cosa a termine!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore avete dovuto fare i conti con delle piccole discussioni e ora avete sempre meno pazienza. Cercate di non perdere la testa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di parlare e confidarvi di più: stare in silenzio non farà altro che aumentare le incomprensioni!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore cercate di essere prudenti e di non pensare al passato. Voltate pagina. Per quanto riguarda il lavoro, meglio essere parsimoniosi e non spendere tanti soldi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 luglio 2022), bene l’amore con Giove, Luna e Venere che sono dalla vostra parte: lasciatevi andare alle grandi emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, tante novità in arrivo!

PESCI

Cari Pesci, la parte centrale della settimana in amore promette bene: pace intorno al 21 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, ogni nodo verrà sciolto: forza, coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bene l’amore con Giove, Luna e Venere che sono dalla vostra parte.