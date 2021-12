Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio ha iniziato un transito particolare, attenzione a non discutere in amore per motivi di soldi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere problemi se non sopportate una collaborazione o un ruolo particolare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 dicembre 2021), Luna opposta in amore: prendete tutto con diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, sarà opportuno guardarsi intorno. Attenzione alle provocazioni, potrebbero arrivare nella seconda parte della giornata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un periodo che aiuta a recuperare emozioni positive, attenzione però: previsto un calo nel corso della giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, prendete tempo. Se dovete prendere una decisione, fatelo con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata favorevole per le emozioni: la Luna non è più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi ma non mancano le soddisfazioni e i risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 dicembre 2021), ponderate bene le reazioni, la Luna è dissonante. Possibili discussioni anche per motivi futili, banali. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo in cui pensate alle cose da portare avanti anche se non vi va…

PESCI

Cari Pesci, nel corso della giornata di domani – 14 dicembre 2021 – non mancheranno le emozioni, la Luna è favorevole e anche Venere ha iniziato un interessante transito. Stanchezza sul lavoro: ci vuole molta pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: state vivendo un periodo che aiuta a recuperare emozioni positive.