Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore è un periodo di forti scontri e tensioni. Cercate di essere pazienti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro è anche un periodo di stress, ma presto potrete recuperare e ripartire alla grande. Abbiate un altro po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 settembre 2022), attenzione alle polemiche con il partner, perché rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca. I rapporti professionali sono da rivedere. Forse avete litigato con una persona importante e ora soffrite un po’.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna favorevole specie al mattino. Ci vorrà poco per rimettervi in carreggiata dopo un periodo complesso. Avete ritrovato fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Sui sentimenti non dovete rilassarvi troppo, altrimenti rischiate di fare passi indietro pericolosi. Sul lavoro c’è chi deve ripartire da zero. Non intimoritevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in mattinata ci sarà un forte stress e tanta tensione. Poi le cose andranno meglio a livello sentimentale Se dovete aprire una vertenza a lavoro è meglio portare pazienza, i tempo saranno lunghi. Non per questo dovete rinunciare ai vostri diritti e a ciò che vi spetta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 settembre 2022), in amore c’è un certo nervosismo e tanta tensione nell’aria. Avete bisogno di rilassarvi e recuperare energie perdute. Sul lavoro ci sono problemi non da poco da risolvere. Forse dovete rimboccarvi le maniche e sudare un po’, ma è una buona occasione per dimostrare il vostro valore.

PESCI

Cari Pesci, le stelle sono favorevoli e vi proteggono in amore. Poi potreste avere delle incertezze. Sul lavoro mettete in chiaro ciò che vi interessa davvero. Possono uscire fuori grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che arriveranno belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: con queste stelle ci saranno ottime soddisfazioni.