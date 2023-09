Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore vivrete una situazione decisamente positiva anche grazie all’ottimo aspetto di Venere e Satuno. Anche nell’ambito lavorativo molto presto riuscirete ad ottenere un discreto successo grazie all’aspetto favorevole di Giove.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 settembre 2023), la settimana promette bene per i rapporti di coppia, state riscoprendo la passione e l’amore. Approfittate dell’attraversamento di Giove nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, si prevedono buone soddisfazioni. Ottimo periodo anche per la salute e forma fisica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste ottenere grandi risultati ma c’è sempre qualcuno che vi impedisce di realizzare i vostri obiettivi. Avere la consapevolezza di questi limiti vi rende agitati e nervosi, ma la soluzione ai vostri disagi potrebbe essere offerta dalle persone che amate veramente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore potrete fare leva sulla vostra forza interiore, favorita dall’ottimo aspetto di Mercurio. Avete una visione chiara di ciò che vi circonda e riuscirete facilmente ad individuare i punti di forza sui quali investire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 settembre 2023), questo non è un periodo particolarmente fortunato per voi. C’è troppa confusione ed avete bisogno di ottimizzare diversi aspetti della vostra vita. Fate le cose con entusiasmo, ma poi non ottenete i giusti riscontri a livello economico…

PESCI

Cari Pesci, siete un segno molto dolce, ma anche molto lamentoso… Quando non riuscite ad ottenere ciò che desiderate, come ad esempio l’attenzione delle persone che vi sono vicine, allora iniziate a fare le vittime. Cercate di moderare questo aspetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: approfittate dell’attraversamento di Giove nel vostro segno.