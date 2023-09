Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, alcuni di voi in queste ore si sentono confusi e indecisi. Anche le decisioni semplici da prendere diventano difficili. Cercate di superare questo periodo no anche grazie all’aiuto di parenti e amici.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 settembre 2023), chi non ha avuto il coraggio di cambiare, ora potrebbe risentire di una condizione di stress eccessiva. In amore potrebbero esserci dei dubbi, in particolare se il partner è distratto o non risponde al telefono.

GEMELLI

Cari Gemelli, se dovete concludere trattative di lavoro questo è il periodo giusto. Alcuni di voi si sentono stanchi e sfiduciati, passando le ore a pensare ai problemi più che alle soluzioni… Vivete la vita alla giornata e abbiate piu’ fiducia in voi stessi.

CANCRO

Cari Cancro, state risentendo un po’ dell’opposizione di Saturno. Forse per questo motivo vi sentite stanchi ed affaticati. In amore state recuperando, vi sentite piu’ sicuri di voi stessi. Adesso è il momento di rimettersi in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 settembre 2023), un amico o un parente potrebbero aver bisogno di un consiglio o del vostro aiuto. Siete comprensivi e attenti anche nei confronti degli altri. Continuate così.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra sarà una settimana altalenante. Il vostro umore ballerino potrebbe essere tenuto sotto controllo dagli impegni lavorativi e familiari che richiederanno molta concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete comprensivi e attenti anche nei confronti degli altri.