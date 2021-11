Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, preparatevi a un giorno a dir poco turbolento per voi. Avete qualcosa da dire al partner? Se state mentendo su qualsiasi argomento, forse è il caso di confessare prima che sia troppo tardi. Anche sul lavoro non tutto va come previsto, soprattutto a causa delle eccessive gelosie di alcuni colleghi nei vostri confronti. Cercate di mantenere i nervi saldi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 novembre 2021), è arrivato per voi il momento di deporre le armi. Mettete i fiori nei vostri cannoni e approfittate di questo lunedì per riscoprire ciò che nella vostra vita vi mette di buonumore. Basta guardare solo il bicchiere mezzo vuoto: c’è l’altra metà piena di un liquido della felicità che aspetta soltanto di essere bevuto. E vissuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, inizia per voi una settimana di sano relax. Quella trascorsa ha avuto ritmi diabolici ed è giusto che in questo lunedì vi prendiate del tempo solo per voi stessi e la vostra famiglia. Inutile continuare a insistere, sul lavoro, se un progetto si è rivelato finora fallimentare. Meglio staccare e poi tornare alla carica con nuove idee. Quando sarà, le stelle vi assisteranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete darvi una calmata, soprattutto a livello economico. Nel giorno del Black Friday vi siete sbizzarriti, ma adesso che è arrivato il momento di fare i conti con il vostro portafogli. La situazione non è rosea, ma avete dimostrato più volte di saper risalire la china.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 novembre 2021), Marte gravita dalle vostre parti e vi rende particolarmente nervosi. Avrete grosse discussioni in amore che vi faranno cambiare idea sul vostro partner. Il consiglio, però, è di non cedere al nervosismo del momento, ma di riflettere bene prima di prendere qualsiasi decisione.

PESCI

Cari Pesci, state entrando in una fase davvero fantastica per quel che riguarda le questioni di cuore. Se siete in coppia, sembra che tutti i problemi delle scorse settimane siano stati finalmente risolti. Adesso cercate di limitare i vostri scatti di gelosia, anche perché la pazienza della controparte non è infinita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: le previsioni non sono proprio le più rosee dello Zodiaco, ma le stelle vi premiano per il vostro cambio di atteggiamento. Basta piangersi addosso: è il momento di reagire e di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.