Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, continua il periodo di grande agitazione per voi. Anche domani sarete sommersi di cose da fare, responsabilità e momenti delicati. Per fortuna la vostra energia sembra inesauribile e anche quando state per mollare, alla fine tirate fuori stimoli e attributi. Sul lavoro, le gioie sono rare, ma non significa che dobbiate smettere di lottare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 novembre 2021), non sarà una giornata molto complicata. Gran parte di voi passeranno questa giornata con i propri cari, a riposo. Per alcuni, invece, sarà l’ennesima giornata di lavoro. Amate faticare, ma a volte sembra che tutti si approfittino della vostra disponibilità. Imparate a dire di no più spesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana per voi sarà perfetta in ogni suo aspetto. In amore, soprattutto, avrete modo di passare del tempo con il partner. Per quelli che stanno vivendo una storia a distanza, la parola d’ordine è sfruttare ogni singolo momento e fare il pieno per un altro periodo di apnea. Con la speranza che presto possiate riunirvi, una volta per tutte.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo annuncia una Luna in opposizione che porterà tensioni, stress, ansie e anche una bella dose di nervosismo. In questa giornata, dunque, cercate di non esporvi troppo in alcune questioni. Sul lavoro, se dovete prendere decisioni importanti sul vostro futuro è meglio aspettare l’inizio della settimana prossima.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 novembre 2021), continua la vostra instancabile ricerca della verità. Ultimamente vi siete convinti che il partner vi abbia mentito a proposito di una questione per voi molto importante e adesso volete andare fino in fondo. Le stelle vi assisteranno, ma vedrete che alla fine per fortuna non si tratterà di nulla di grave. Se state studiando, è una fase molto positiva per voi. Continuate così.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna vi illumina con la sua luce rivelatrice. Scoprirete alcuni aspetti del carattere del partner che vi piaceranno da morire, mentre in famiglia arriveranno alcune belle notizie. Si apre per voi una parte finale dell’anno davvero da favola. Approfittatene per togliervi qualche soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il mese di dicembre si annuncia foriero di belle novità, che inizieranno persino in questo weekend. Tempo utile da passare assolutamente con le persone più importanti della vostra vita.